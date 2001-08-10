Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2023
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12:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Аномальное похолодание ожидается в северных и центральных районах Сахалинской области

Аномальное похолодание ожидается в северных и центральных районах Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период 6-11 февраля 2023 года в северных и центральных районах Сахалина (Ногликский, Тымовский и Смирныховский) ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением опасного явления, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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