На Сахалине пройдет всероссийский фестиваль военно-патриотической песни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 22 по 24 февраля Южно-Сахалинск станет центральной площадкой масштабного фестиваля "Своих не бросаем". Валерий Лимаренко рассказал, что идея культурного мероприятия родилась во время поездок сахалинских артистов на Донбасс.

Авторскими песнями сахалинцев, которые они исполнили перед военными в ДНР, заинтересовались на центральном телевидении. Уже снято несколько клипов, они становятся популярными. Российские артисты, Администрация Президента и руководство партии "Единая Россия" поддержали инициативу о проведении фестиваля военно-патриотической песни на Сахалине.

- У нас талантливые, по-настоящему боевые артисты. Они выступают перед солдатами, перед ранеными и занимают активную патриотическую позицию. Это большие яркие имена. Вы этих всех людей увидите. Мы считаем, что это наш вклад в победу. Ведь песня поддерживает наших защитников, их жен и матерей, объединяет людей, говорящих на русском языке, во всем мире. Культура, музыка, патриотические идеи - не менее важное оружие, чем пушки, самолеты и танки, - отметил Валерий Лимаренко.

Откроет фестиваль Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина. 22 февраля на сцене ледового комплекса "Кристалл" состоится ее сольный концерт. Юлия - автор и исполнитель песен патриотической тематики, она неоднократно посещала с выступлениями Донбасс, где оказывала активную поддержку местным жителям и участникам СВО.

22 и 23 февраля пройдут онлайн-трансляции региональных концертов с участием арт-резиденций по всей стране. Молодые таланты, написавшие новые яркие песни, заявят о себе на всю Россию. К онлайн-концерту присоединятся и островные артисты. В южно-сахалинской арт-резиденции "Маяк" выступят исполнители, которые любят свою Родину и смело заявляют об этом со сцены.

24 февраля состоится гала-концерт фестиваля. К нему планируют присоединиться Юлия Чичерина, Наталья Качура, Джанго, "ВаБанкЪ", "Наши", "7Б", "СерьГа", "Собор", Сандра Мантика, Алексей Солдатов, дуэт "Вишня" и другие.

На всероссийском фестивале сахалинцы и гости региона услышат новые авторские композиции и бессмертные хиты о Родине. Музыкальные номера будут сопровождаться тематическим видеорядом и сценографической постановкой.