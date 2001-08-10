Для жителей Березняков пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 3 февраля, в 16.00 департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска совместно со специалистами Департамента землепользования проведет выездной прием граждан для жителей села Березняки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием населения по вопросам градостроительного планирования и землепользования пройдет в отделе по управлению территорией с. Березняки, ул. Крайняя, 8-а.