Квитанции за январь по воде сахалинцы получат по новой форме и только за услуги водоканала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"РВК-Сахалин" напоминает, что квитанции за январь абоненты получат по новой форме (на фото - пример новой квитанции) и только за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, они больше не будут едиными, как в 2022 году, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".
Для оплаты отдельной квитанции за услуги водоканала следует просканировать QR-код и вручную указать номер лицевого счета. Абонентам, использующим автоплатежи и шаблоны в онлайн-банкинге, нужно быть внимательнее и изменить настройки: для этого выбрать получателем платежа ООО "РВК-Сахалин" вместо МУП "ГИАЦ", как было ранее в 2022 году.
В связи с обращениями жителей Южно-Сахалинска по вопросам постороннего запаха в холодной воде в "РВК-Сахалин" было принято решение произвести перерасчет стоимости за воду за период с 25 по 30 января всем абонентам, водоснабжение которых осуществлялось от водозабора "Луговое". Перерасчет будет учтен в квитанциях за февраль, которые населению будут направлены в первых числах марта.
По вопросам начислений и перерасчета можно обращаться в центр обслуживания абонентов "РВК-Сахалин" по адресу пр. Победы, 39. Тел: 8 (4242) 511-219.
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