50 человек отметили новоселье в отдаленном сахалинском селе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ключи от комфортабельных квартир с придомовыми участками вручили жителям села Вал Ногликского района. Четыре современных дома возвели на улице Школьной в рамках областной программы переселения из аварийного фонда, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В каждом доме - по 4 квартиры. Всего в них переедут 16 семей - это 50 человек, которые ранее проживали на территории бывшего совхоза "Оленевод". Квартиры сданы "под ключ". В них выполнили ремонт, установили сантехнику, кухонные плиты, газовые колонки. Также в домах установлено индивидуальное газовое отопление.

В числе новоселов - Арина Степанова, которая жила в старом доме с 1987 года. Переезда в квартиру сахалинка ждала более 20 лет.

- Очень нравится моя новая квартира. Такая теплая, светлая! Новая плита, горячая вода есть. Здесь даже полы теплые. Очень рада! Никогда не хотела переезжать из своего родного села - за столько лет очень к нему привыкла, никогда его ни на что не променяю, - поделилась эмоциями островитянка. - В прошлом доме всегда была только холодная вода. Окна закрывали пленкой, потому их продувало насквозь. Крыша худая, завалинки рассыпались в труху уже.

Поздравил новосёлов мэр городского округа Сергей Камелин.

- Знаю, что многие хотели остаться дальше проживать в своём родном селе, и мы учли это желание в своей работе. Застройщик постарался и возвел эти уютные, теплые, а главное безопасные дома для вас. От всей души поздравляю новоселов, - обратился к жителям глава района. - С каждым годом мы наращиваем темпы по расселению жителей из аварийного фонда. Сейчас в Ногликах строится пятиэтажный дом на 46 квартир по улице Космонавтов, в этом году участке улиц Первомайской и Репина начнется возведение двух домов на 65 и 90 квартир. Новоселье во всех этих домах отметят жильцы аварийного фонда.

Работа по расселению из аварийного жилья в Сахалинской области будет продолжена. Напомним, за 3 года в островном регионе квартирный вопрос решился для 14 тысяч островитян, которые ранее проживали в аварийном фонде.

- Сейчас расселяются аварийные дома, признанные таковыми после 1 января 2017 года. Только за прошлую неделю в новые квартиры переехало более 100 человек. Достижения нашего региона оценивают на самых высоких уровнях. Так, в прошлом году к нам поступила федеральная поддержка в размере 10 миллиардов рублей для продолжения реализации программы. Область вводит в эксплуатацию больше одного квадратного метра на жителя региона в год. Четверть построенного жилья выкупается под расселение людей из аварийных квартир, - прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Всего за весь период реализации новой программы, с 2021 по 2026 годы, планируется расселить почти 720 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Жилищные условия улучшат более 32 тысяч сахалинцев и курильчан.