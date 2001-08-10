Завершить демонтаж старых корпусов СахГУ должны к 23 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске, на проспекте Победы, вырастет современный комплекс для 1500 студентов. Сейчас площадку под строительство расчищают, уже снесена большая часть старых учебных корпусов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ход работ накануне проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко. Подрядчик сообщил, что работы начались в конце декабря и идут с опережением. На месте будущего кампуса снесли старые учебные корпуса, спортивный зал, общежитие и недостроенный дом.

- Освобождается большая площадка для масштабного строительства. Здесь вырастет современный студенческий городок, в котором смогут жить и обучаться в комфортных условиях полторы тысячи молодых людей. Мы рассчитываем, что эти ребята в дальнейшем станут высококвалифицированными специалистами и останутся жить на островах, получив рабочие места с достойной заработной платой, - отметил Валерий Лимаренко. - Объект находится в зоне жилой застройки, поэтому очень важно соблюдать все меры безопасности и требования по уровню шума и пыли. Работы на строительной площадке не должны мешать привычному ритму жизни южносахалинцев.

Строительство студенческого городка планируется завершить осенью 2025 года. Комплекс из трех девятиэтажек будет соединен на первом этаже, который откроют для всех желающих. 380 жилых блоков расположатся на этажах - со второго по девятый. В квартирном блоке разместят две жилые комнаты, кухню и ванную. В одной комнате будут проживать не более двух студентов.

- Территория будет доступна для жителей города. В проекте нет никаких заборов и ограждений. На первом этаже расположится кафе на 90 посадочных мест и фитнес-центр. Предусмотрены также медпункт, администрация и входная группа с большим холлом, где студенты и посетители общежития смогут встречаться и отдыхать. На территории обустроят велопарковку и стадион. Посещать их смогут южносахалинцы и гости города, - рассказала исполняющая обязанности ректора Сахалинского государственного университета Мария Ганченкова.

Архитекторы заложили идею комфортного соседства студенчества и жителей. На площадке, где раньше были только уродующие город старые здания и недострой, вырастет современный архитектурный ансамбль с удобными общественными пространствами.

Напомним, проект кампуса СахалинTECH включает не только студенческий городок, но и научно-образовательный комплекс. Его возведут на месте бывшего Дома офицеров. Центр объединит учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, зал собраний, общественно-деловые пространства и даже оранжерею. Проект кампуса Сахалинского государственного университета стал победителем федерального проекта по созданию в России сети кампусов мирового уровня и получит финансирование из федерального бюджета.