Сахалинцев и курильчан призывают активнее подавать заявления на возврат взносов на капремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собственники жилых помещений, расположенных в домах с менее 5 квартирами, могут вернуть взносы, уплаченные за капремонт. Осуществляет возврат средств Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

На данный момент свои средства забрали уже 24% собственников. Общий объем возвращенных средств составил порядка 5,8 миллионов рублей.

- Всего в списке значится 701 квартира. Пока свои средства вернули 173 собственника. Чтобы активизировать людей, мы обратились к специалистам администрации с просьбой помочь довести информацию до граждан, - отметила начальник абонентского отдела Фонда Оксана Кобзева.

Наибольшее количество таких домов находятся в Охинском районе - 67, Южно-Сахалинске - 45. Активнее всех обращались за возвратом жители именно этих округов. В Тымовском и Холмском районах расположено только по одному дому, в Северо-Курильске - два. И ни один собственник из этих муниципальных образований пока так и не обратился за возвратом.

Оформить возврат можно лично в фонде по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39в, офис 111. Также документы можно отправить по почте ценным письмом по адресу: 693000, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39в или на электронную почту: [email protected]

Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Фонда: 8(800)100-14-02.

Напомним, что дома с количеством квартир менее пяти исключили из региональной программы капитального ремонта по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В таких объектах практически нет общего имущества. Вложение средств жильцами в обновление таких домов через единый фонд посчитали нецелесообразным, поэтому их вывели из программы.