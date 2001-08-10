Экологические ролики выпустили туристско-экологический Клуб «Бумеранг» и группа помощи морских животным «Друзья океана»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ролики под девизом «Выбирайте долгие отношения с природой» выпустили туристско-экологический Клуб «Бумеранг» и группа помощи морских животным «Друзья океана» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Друзья океана: Камчатка - Сахалин».

Всего в течение проекта снято 10 роликов. Авторы проекта призывают жителей Дальнего Востока формировать новые традиции и налаживать долгие бережные отношения с природой. Каждый из нас может сделать несложные шаги и внести свой посильный вклад в сохранение окружающей среды.

Например, мы можем сокращать количество мусора, используя шоперы и многоразовую посуду, а также сортируя и сдавая отходы на переработку. Мы можем меньше загрязнять природу, отказавшись от запуска воздушных шаров, мойки автомобилей в водоёмах и использования агрессивных химикатов. Мы даже можем предотвращать гибель животных, разрезая мусор в форме колец.

Ролики транслируются в кинотеатрах, библиотеках, а также на информационных экранах Южно-Сахалинска и на просветительских площадках Камчатки. Информационную поддержку проекту оказали правительство Сахалинской области, министерство экологии и министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, а также министерство экологии Камчатского края.

Каждая серия посвящена какой-то одной экологической привычке. Все 10 роликов можно посмотреть во ВКонтакте в отдельном плейлисте по ссылке: https://vk.com/video/playlist/-140923790_1

В съёмках участвовали актеры из сахалинского любительского театра «Счастливый билет», волонтёры клуба «Бумеранг» и просто активные жители, неравнодушные к проблемам экологии. Авторы проекта выражают огромную благодарность всем участникам, а также за помощь в проведении съёмок торговый дом «Зодчий», кафе «Mangosix» и министерство ЖКХ Сахалинской области.