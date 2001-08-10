Малый и средний бизнес Сахалина с начала года в разы увеличил объемы сделок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года доля закупок крупных компаний у малого и среднего бизнеса Сахалина и Курил увеличилась более чем на 470 процентов. По этому показателю островной регион стал российским лидером. О высоких результатах в сфере развития предпринимательства сообщило Министерство экономического развития РФ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта – одна из мер государственной поддержки. Цифры в этой области показывают положительную динамику. В РФ за 9 месяцев этого года между крупными компаниями и субъектами МСП заключены контракты на сумму более 3 трлн рублей – показатель вырос на 11,3 процента по сравнению с 2021 годом. Это подтверждает конкурентоспособность малых и средних предприятий как исполнителей корпоративного и государственного заказа, – подчеркнула заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
По закону госкомпании должны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25 процентов закупок от общего объема. Мониторинг выполнения соответствующих требований ведет Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса (МСП).
– Для малого и среднего бизнеса участие в закупках по 223-ФЗ — это возможность нивелировать потерю рынков сбыта, ставших недоступными для них в том числе из-за введения антироссийских санкций. Помимо этого, закупки для предпринимателей являются еще одним вариантом для реализации их товаров или услуг. Важно и то, что участие в закупках означает для малого и среднего бизнеса наличие постоянного источника дохода, поскольку эта сфера мало подвержена влиянию внешних факторов. Она остается стабильной даже в период турбулентности в экономике, давая предпринимателям возможность постоянного сбыта, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Увеличить объемы сделок с крупными госкомпаниями островным предприятиям позволили в том числе меры поддержки. Так, в островном регионе действует 25 направлений субсидирования. В частности, предпринимателям компенсируют затраты на приобретение оборудования. Размер финансовой помощи – до 2 миллионов рублей. Также бизнесменам субсидируют погашение процентов по кредитам. Сумма поддержки – до 5 миллионов рублей. До 500 тысяч рублей на открытие собственного дела направляют начинающим бизнесменам. Предприятиям возмещают затраты на переоборудование авто на газ, приобретение зарядных станций и осуществление деятельности в сфере туризма.
– Сегодня в секторе малого и среднего предпринимательства работает треть от общего числа занятых в экономике области. Это более 20 тысяч предприятий. Принимая во внимание непростые условия ведения бизнеса, правительство Сахалинской области выстроило систему мер финансовой и нефинансовой поддержки. Предпринимателям помогают в регистрации, проводят бесплатные обучающие мероприятия, предоставляют льготное финансирование, консультируют по вопросам продвижения товаров и услуг, в том числе в другие регионы России и на экспорт. Для реализации этих задач в области работает Сахалинский Фонд развития предпринимательства, – рассказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев
О том, как участвовать в государственных закупках и получать меры поддержки, предприниматели могут узнать в центре оказания услуг «Мой бизнес» по телефону 8-800-222-0123.
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