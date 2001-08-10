Прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков провел личный прием жителей Углегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября 2022 года прокурором Сахалинской области Вячеславом Шайбековым с участием мэра Углегорского городского округа Цуканова Д.И., заместителя начальника УМВД России по Сахалинской области Третьякова А.Г., начальника ОМВД России по Углегорскому городскому округу проведен личный прием граждан, проживающих в МО «Углегорский городской округ», рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

На приём обратилось 40 граждан, которыми озвучены проблемные вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения нуждающихся жизненно важными лекарственными препаратами, соблюдения жилищных прав, благоустройства территории, бездействия судебных приставов и органов местного самоуправления, законности и обоснованности принятых процессуальных решений, привлечения к уголовной ответственности.

По результатам личного приема прокурор области поручил Углегорской городской прокуратуре по всем поступившим обращениям незамедлительно организовать проверки, принять эффективные меры прокурорского реагирования для реального устранения нарушенных прав граждан.

Рассмотрение обращений и исполнение данных в ходе приема поручений находится на личном контроле прокурора области до полного устранения нарушений и восстановления прав граждан.