В Южно-Сахалинске над улицей Комсомольской опять нависла пыль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска вновь призывает граждан и юридических лиц соблюдать законодательство в сфере благоустройства. Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля 14 сентября повторно выявили факт пыления, связанный с резкой асфальта и тротуарной плитки без пылеподавления, подрядной организацией, которая выполняет работы по капитальному ремонту ул. Комсомольской.

Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, ранее в отношении подрядчика, допустившего нарушение требований Правил благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», запрещающих вынос пыли и грязи за границу участка производства работ, уже был составлен административный протокол. Лицо было привлечено к административной ответственности.

По вновь выявленному факту нарушения в отношении мастера участка строительства вновь составлен административный протокол. Он был рассмотрен 15 сентября на заседании административной комиссии. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Напомним, вопросы соблюдения правил благоустройства при ведении строительных работ в городе находятся в департаменте на особом контроле.