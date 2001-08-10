Государственный исторический архив Сахалинской области презентовал новую фотовыставку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина прошла презентация фотовыставки, приуроченной к юбилею областного региона и его ровесницы – старейшего учреждения культуры области – Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
Мероприятие открыл исполняющий обязанности директора исторического архива Игорь Соболюк: «С областной библиотекой нас связывают крепкие многолетние плодотворные отношения. На сегодняшний день библиотека является одним из крупнейших культурных и информационных центров на Дальнем Востоке, и все это благодаря большому сплоченному коллективу. Тем, кто принимал участие в создании и внес свой вклад в развитие главной библиотеки островного региона, посвящена эта выставка».
Валентина Малышева, директор главной библиотеки области, поблагодарила сотрудников архива за возможность окунуться в прошлое: «Библиотека – одно из старейших учреждений культуры островного региона, и в год ее 75-летия очень важно показать, как все начиналось. Благодаря историческому архиву не только сотрудники библиотеки, но и жители города смогут увидеть редкие фотографии из жизни нашего учреждения».
Главным событием мероприятия стала экскурсия по фотовыставке. Ведущий архивист ГИАСО Анна Васькина рассказала об основных вехах развития учреждения, провела обзор представленных на выставке фотографий, а также обратила внимание на QR-коды, которыми оснащены стенды. При сканировании QR-кодов посетители смогут увидеть уникальные архивные киносюжеты, снятые о сахалинской областной библиотеке в советские годы.
Фотовыставка расположена вдоль аллеи парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина со стороны Коммунистического проспекта, и доступна всем желающим.
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