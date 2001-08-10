Сахалинским школьникам рассказали о терроризме и методах борьбы с ним

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Урок «Скажем терроризму – НЕТ!», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 6 сентября провели специалисты Сахалинской областной универсальной библиотеки. Слушателями стали семиклассники южно-сахалинской школы №5.

Сотрудник Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина при СахОУНБ Полина Стеценко рассказала ребятам, что День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно 3 сентября. Именно в этот день вспоминают жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении. Эта дата была установлена после трагических событий, произошедших в Беслане в 2004 году.

Школьников познакомили с такими понятиями, как «экстремизм», «терроризм» и «радикализм», а также, рассказали, как вербовщики террористических организаций работают в сети Интернет. Помимо прочего, со слушателями разобрали виды терроризма по территориальному признаку и по преступной мотивации.

Дополнили лекционную часть социальные видеоролики антитеррористической направленности: «Телефонный терроризм», «Радикализм, экстремизм и терроризм», «Видеопособие по действиям граждан в случае установления уровней террористической опасности» и «Профилактика проявлений экстремизма и терроризма».

В завершение урока участники разбились на три команды, которые за 10 минут должны были приклеить на лист соответствующие уровню угрозы картинки, а затем грамотно обосновать свой выбор.