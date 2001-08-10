На Итурупе появится гостиница со СПА-комплексом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трехстороннее соглашение, посвященное развитию туристической инфраструктуры на отдаленной территории, заключено в ходе Восточного экономического форума. Документ подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Антерра». Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев и Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков наблюдали за событием по видеосвязи, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В рамках проекта на острове Итуруп в районе озера Рейдовое появится четырехзвездочная гостиница со СПА-комплексом. Компания «Антерра» вложит в проект свыше 2 миллиардов рублей. Планируется, что гостиница на 121 номер будет введена в строй к 2026 году. Только на этапе строительства будет создано 100 рабочих мест.
– Чтобы обеспечить достойное качество жизни на Курилах, необходимо в первую очередь создавать на территории новые предприятия, рабочие места. С этой целью мы привлекаем на острова бизнес. В свою очередь правительство ввело преференциальный режим для компаний, реализующих инвестиционные проекты на Курилах. Острова на востоке России – очень интересная для туристов территория. Появление объектов, выводящих индустрию гостеприимства на новый уровень, это рост турпотока, развитие социальной сферы и в целом новые возможности для курильчан, – отметил Валерий Лимаренко.
Основатель и генеральный директор компании «Антерра» Александр Тертычный отметил, что на Итурупе построят отель сети Green Flow, где все будет направлено на эмоциональное и физическое восстановление гостей, на обретение гармонии с собой и окружающим миром.
В 2022 году по поручению Президента РФ Владимира Путина был введен преференциальный налоговый режим для компаний, реализующих проекты на Курильских островах. Организации, зарегистрированные на территории Курильских островов с 1 января 2022 года, полностью освобождаются от уплаты налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, налога на имущество на 20 лет с момента регистрации. Также к ним применяется пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6 процента.
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