Южносахалинцев приглашают на праздничные мероприятия ко Дню города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в эту субботу Южно-Сахалинск отметит свое 140-летие. К юбилейной дате в областной столице подготовлено множество мероприятий. Основными праздничными площадками станут территория перед Историческим парком «Россия – Моя история», площадь Победы и городской парк, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках подготовки ко Дню города 6, 7, 8 и 9 сентября состоится цикл концертов, мастер-классы, выставки, интерактивные развлекательные программы.

Сегодня, 6 сентября, горожан приглашают окунуться в ретроспективу и вспомнить душевные мелодии 80-х и 90-х. Концерт, посвященной этой яркой эпохе, состоится в 18.30 перед зданием ККЗ «Октябрь». Здесь же будут организованы необычные тематические фотозоны.

7 сентября ценители искусства смогут насладиться картинами сахалинских художников. Выставка в честь 140-летия Южно-Сахалинска и 75-летия Сахалинской области пройдет в выставочном зале Детской художественной школы (ул. Вокзальная, 5А). Начало в 17.00.

В 18.00 всех желающих приглашают на мастер-класс «Цветочное панно», который пройдет в сквере ДДЮТ. А в 18.30 на площадке перед Чехов-центром состоится цветочное дефиле. В 19.00 здесь же стартует концертно-интерактивная программа, посвященная музыкальной культуре «Нулевых»: брейк-баттл, выступление кавер групп, тематические фотозоны, мастер-классы.

8 сентября на территории Краеведческого музея в 18.30 начнется концерт с участием воспитанников детской школы искусств и детской музыкальной школы. Также здесь будут представлены работы юных художников. В 19.00 всех приглашают на концерт Южно-Сахалинского камерного оркестра в ККЗ «Октябрь».

9 сентября в городском парке культуры и отдыха также запланирован ряд дневных и вечерних мероприятий. Эпицентром событий станет площадка на озере Верхнем — в 20.00 здесь начнется концерт на понтоне и водно-пиротехническое шоу.

Основные праздничные мероприятия состоятся в субботу — 10 сентября. Традиционно День города начнется с торжественного шествия, в котором примут участие делегации со всех районов области. В 11.00 колонны пройдут в районе площади Победы. Затем в 12.30 здесь стартует концерт с участием лучших творческих коллективов Южно-Сахалинска.

В 12.30 на территории перед Историческим парком «Россия – Моя история» начнется спортивно-игровая программа для детей и молодежи.

Главными площадками праздничных событий станут городской парк и площадь Победы. Так, в 13.00 на стадионе «Космос» в парке стартует концертная программа от областного центра народного творчества. В 13.30 всех приглашают на сценическую площадку (картодром) на фестиваль Кимчи. Традиционно на территории всего парка буду работать многочисленные площадки, где каждый сможет найти занятие по душе. В 16.00 на озере Верхнем горожан ждет захватывающее водное шоу.

Кульминация празднования состоится вечером — в 19.00 на площади Победы начнется большой праздничный концерт. Для жителей города выступят приглашенные артисты: дуэт «Galibri & Mavik», известный автор-исполнитель Сергей Трофимов и танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra. Завершится празднование большим фейерверком, который в этом году городу дарят предприниматели Южно-Сахалинска. Логотипы компаний-спонсоров можно увидеть на Компроспекте, где фотопанно с видами города оформлен юбилейный променад.

Отметим, в случае дождя мероприятия в День города переносить не планируется. Если осадки будут сильными — программу скорректируют.

Подробная программа Дня города опубликована на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.