Сахалинцев будут судить за браконьерство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Ногликский" завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя города Хабаровска и 38-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигуранты находились в Ногликском районе в период вахты. В ночь на 29 июля обвиняемые, вступив в преступный сговор, прибыли к устью реки Ясынге, где установили запрещенное орудие лова, а именно лесковую сеть и осуществили незаконный вылов рыбы лососевых пород. Противоправные действия граждан были пресечены сотрудниками полиции. К моменту задержания обвиняемые незаконно добыли 40 экземпляров горбуши.

Согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного ВБР, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1321 от 03 ноября 2018 года, установлено, что своими противоправными действиями, обвиняемые причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 76 880 рублей.

Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст. 256 УК РФ, - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, на миграционных путях к местам нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору.