Сахалинцев будут судить за браконьерство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Ногликский" завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя города Хабаровска и 38-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигуранты находились в Ногликском районе в период вахты. В ночь на 29 июля обвиняемые, вступив в преступный сговор, прибыли к устью реки Ясынге, где установили запрещенное орудие лова, а именно лесковую сеть и осуществили незаконный вылов рыбы лососевых пород. Противоправные действия граждан были пресечены сотрудниками полиции. К моменту задержания обвиняемые незаконно добыли 40 экземпляров горбуши.
Согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного ВБР, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1321 от 03 ноября 2018 года, установлено, что своими противоправными действиями, обвиняемые причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 76 880 рублей.
Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст. 256 УК РФ, - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, на миграционных путях к местам нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:17 Сегодня Власти островного региона и владелец Сахалинского морского пароходства будут вместе развивать транспортную инфраструктуру
09:01 Сегодня "У меня в багажнике марихуана": на Сахалине водитель не справился с нервами и во всем признался автоинспекторам
- 14:52 Сегодня На Сахалине прогнозируются сильные дождь и ветер
13:22 Сегодня Южносахалинцев просят высказать мнение о месте размещения памятника Владимиру Высоцкому
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
16:44 2 Сентября На Сахалине женщина подделала документ о рождении ребенка и хотела получить деньги
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
Выбор редакции
- 17:20 Сегодня Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
- 19:42 1 Сентября Гринпис высказался по поводу парниковых газов на Сахалине
- 19:00 1 Сентября В Шахтерск начнут летать субботние рейсы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?