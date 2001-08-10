Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2022
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13 сентября в части Южно-Сахалинска на день отключат холодную воду
14:52, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине прогнозируются сильные дождь и ветер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 и ночью 8 сентября на территории Охинского,  Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется усиление ветра 23 – 28 м/с, местами 33-35 м/с (ураган), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Ночью 7 сентября года на территории Охинского,  Ногликского,  Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского и Углегорского районов прогнозируется сильный дождь, местами очень сильный.

Днём 7 сентября и в последующие сутки на реках Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.

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