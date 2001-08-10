ВТБ и Хабаровский край заключили соглашение о сотрудничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Хабаровского края. 6 сентября документ подписали на ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

В рамках договоренностей ВТБ будет содействовать региону в реализации инвестиционных проектов и развитию региональной инфраструктуры, включая промышленный комплекс и жилищное строительство. Сотрудничество также нацелено на дальнейшее развитие системы кредитования для населения и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Банк продолжит работу по внедрению в регионе современных финансовых технологий и инфраструктуры.

«ВТБ много лет работает в Хабаровском крае и заинтересован в участии в проектах, которые выступают драйверами экономического и социального развития региона. Среди них ключевую роль играют меры поддержки среднего и малого бизнеса. Мы финансируем предприятия торговли, жилищного и коммерческое строительства, золотодобычи, транспорта и других важных для региональной экономики отраслей. В этом году банк нарастил кредитный портфель предприятий СМБ в регионе до 26 млрд рублей, треть объема приходится на льготные кредиты с господдержкой. Соглашение с правительством Хабаровского края позволит нам продолжать совместную эффективную работу в этом направлении, повышая доступность ресурсов для регионального бизнеса», − прокомментировал Денис Бортников.

«Мы активно работаем над привлечением инвестиций в край. Поэтому для нас сегодня интересно участие крупных финансовых институтов, таких как ВТБ, с которыми мы могли бы двигаться вперед», − отметил Михаил Дегтярёв.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае с начала года увеличился на 18% и составил 80,9 млрд рублей. Кредитный портфель физлиц превышает 55,8 млрд рублей (+8% с начала года).