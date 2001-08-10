Тихоокеанское
информационное агентство
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09:57, | Новости общества Сахалина и Курил

В ходе Восточного экономического форума будут подписаны соглашения по развитию энергетики на островах

В ходе Восточного экономического форума будут подписаны соглашения по развитию энергетики на островах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представительное международное мероприятие стартовало накануне на острове Русский во Владивостоке. Сахалинскую делегацию на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) возглавляет губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

ВЭФ вызывает большой интерес во всем мире, так как определяет политику России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на год вперед. Центральным событием открывающегося форума станет пленарное заседание, на котором выступит Президент России Владимир Путин. В его работе примет участие и сахалинский губернатор. Форум позволяет также решать важные вопросы регионального масштаба.

- Считаю, островные проекты по добыче углеводородов должны приносить больше выгод жителям области. Поэтому мы, в частности, подпишем соглашение о разработке обоснования инвестиций в строительство на Сахалине завода по производству бензина, дизельного топлива и авиакеросина из нефти и газового конденсата. Эта инициатива заинтересовала Президента России Владимира Путина и глава государства поручил изучить вопрос. Реализованный проект снизит зависимость региона от завоза нефтепродуктов с материка. Он благоприятно скажется на бюджете жителей области, которые будут меньше тратить на заправку автомобилей, - сказал Валерий Лимаренко.

Еще одно соглашение в сфере энергетики предусматривает строительство на Сахалине завода по производству сжиженного природного газа. Его продукция будет использоваться для газификации Курильских островов. По мнению областных властей, современная высокоэффективная и экологически чистая энергетика будет способствовать росту инвестиционной привлекательности отдаленных территорий. 

Также в планах островной делегации – соглашения, касающиеся строительства ряда социальных объектов, а также спортивных сооружений, гостиниц.

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