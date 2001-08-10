Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Регионы Дальнего Востока представили свои экономические, инвестиционные и туристические возможности в павильонах на набережной бухты Аякс на острове Русский, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности.

- Уважаемые жители Дальнего Востока, уважаемые гости VII Восточного экономического форума. В седьмой раз мы открываем «Улицу Дальнего Востока». В седьмой раз на приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны и Дальнего Востока, в частности. Регион активно развивается: сегодня на его территории реализуется более 2,7 тысячи инвестиционных проектов, общий объём инвестиций приближается к 3 триллионам рублей, создано 120 тысяч рабочих мест. И всё-таки этот Форум особенный. Те страны, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы в изоляции, стараются доказать, что ограничительные меры замедлят развитие нашей страны – этого не случится. Любое препятствие мы воспринимаем как вызов, как возможность стать сильнее. Вместе мы обязательно победим. Спасибо, что вы с нами, – отметил Юрий Трутнев.

В этом году выставка «Улица Дальнего Востока» проходит под слоганом «А что ты сделал для технологической победы России?». Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока, самообеспеченности продуктами питания.

- В павильоне Сахалинской области мы представили инициативу по созданию Южно-Сахалинской агломерации, а также инвестиционные проекты, которые сегодня реализуются на островах. Например, нефтегазовый индустриальный парк на Сахалине снизит зависимость ключевой отрасли от зарубежных поставок комплектующих и услуг. Агропромышленный парк, обладающий современными мощностями по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, поможет обеспечить жителей области качественными продуктами питания. Сегодня в области реализуется более 170 инвестиционных проектов в промышленности, новой энергетике, туризме, в транспортной сфере. После их завершения будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест. Общий объем планируемых инвестиций – 600 миллиардов рублей. Уверен, важную роль в развитии Курил сыграет введенный несколько месяцев назад преференциальный режим для компаний, реализующих проекты на отдаленных островах, - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Павильон островного региона традиционно является одним из самых популярных на «Улице Дальнего Востока». В этом году здание в виде набегающей на берег волны украшено символикой 75-летия области. Посвященная этому событию инсталляция познакомит посетителей с прошлым и настоящим субъекта Федерации.

Особое внимание в экспозиции уделено региональному проекту «Забота. Защита. Уважение». Он ставит в центр внимания обычного жителя области с его проблемами и нуждами, упрощает получение государственных и муниципальных услуг, предоставляет поддержку по вопросам здравоохранения, энергетики, ЖКХ, социальной защиты. Электронная «Карта сахалинца» позволяет островитянам бесплатно посещать учреждения культуры и спорта, получать скидки в магазинах и аптеках. Эти социальные практики уже получили позитивные оценки со стороны представителей других регионов Дальнего Востока. Ряд регионов уже выразил заинтересованность в разработке собственных аналогичных программ на основе передового опыта Сахалинской области.

Посетители павильона не оставляют вниманием достопримечательности области. Горнолыжные трассы, вулканы, дайвинг, рыбалка, – все это привлекает людей, желающих приобщиться к красотам и тайнам Сахалина и Курил. Желающие могут, не покидая «Улицу Дальнего Востока», совершить виртуальное путешествие по острову Монерон, воды вокруг которого обладают редкой прозрачностью, а потому особенно привлекательны для дайверов.

В 2021 году на Курилах побывали 15 тысяч гостей. И это далеко не предел. По расчетам специалистов, количество туристов будет ежегодно увеличиваться на три тысячи человек. А поможет совершить путешествие на острова, в частности, единая региональная авиакомпания «Аврора», также представленная в павильоне. 45 отечественных самолетов к 2026 году пополнят парк воздушных судов перевозчика, основным акционером является Сахалинская область. Развивается и международный аэропорт Южно-Сахалинска. Здесь строится новый аэровокзальный комплекс. С 2024 самолеты, прибывающие в областной центр, будут приземляться на новой взлетно-посадочной полосе.