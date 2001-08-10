Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2022
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15:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам предлагают назвать самый вкусный деликатес сахалинского производителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице в рамках фестиваля «Остров Рыба» проводится телефонное голосование за лучший деликатес - соломку лосося от сахалинских производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В конкурсе принимают участие 6 компаний, каждой из которых присвоен индивидуальный код (добавочный номер). Отдать свой голос за самую вкусную соломку горожане могут до 16 сентября, позвонив по телефону 300-960 и набрав добавочный номер участника:

- ООО «Янтарное» - 1590;

- ООО «Колос» - 1591;

- ООО «Фабрика вкуса» - 1592;

- ООО «Ликнар» - 1593;

- ИП Зинаков О.В. торговая марка «ЗОВ» - 1594;

- ООО «Рыбное дело» - 1595.

Узнать текущие результаты голосования можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/60/413.

Кроме этого, все желающие оставить свой отзыв о качестве соломки лосося от местных производителей могут направлять комментарии в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по электронной почте: [email protected]. Представленные продукты оцениваются по нескольким критериям: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, аромат, дизайн образцов продукции и упаковки.

Официально итоги голосования озвучат 17 сентября во время празднования  фестиваля «Остров рыбы».

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