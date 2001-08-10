Сахалинским школьникам напомнили о трагедии в Беслане

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Беседу «Трагедия Беслана», приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября провели для учащихся 10-х классов южно-сахалинского лицея №2 в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Спикером выступила член Общественной палаты островного региона, доцент Сахалинского государственного университета Ольга Цырендоржиева. Она рассказала ребятам о теракте, произошедшем с 1 по 3 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии. Также ребятам показали видеосюжеты о людях, которые оказались в заложниках в здании школы и чудом остались в живых.

В ходе встречи специалист СахОУНБ Надежда Жамьянова выступила с творческим номером, исполнив песню «Спасем наш мир».

Завершилась встреча тематической викториной для закрепления полученных знаний.