Сахалинка забыла сумку в магазине и лишила денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 19-летней девушки о краже ее сумочки с личными вещами: паспортом, косметическими принадлежностями, наушниками. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служеб УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что потерпевшая пришла в продуктовый магазин, расположенный на улице Пограничной с пакетом и сумкой. Пройдя к кассе, она поставила свои вещи на полочку, а сделав покупки, вышла из магазина, забыв сумку. Спустя примерно 10 минут в торговую точку пришёл мужчина и заметил бежевую сумку, на которую никто не обращал внимания. Тогда он купил черный пакет и продукты. Затем, не привлекая к себе внимания, положил чужую сумку в пакет, а сверху закидал её продуктами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, опознали злоумышленника, поскольку ранее он попадал в поле зрения полиции, и составили на него ориентировку. В кратчайшее время разыскиваемый был задержан. Похищенное имущество правоохранители изъяли в полном объёме.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении ранее неоднократно судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведётся следствие.