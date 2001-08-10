Сахалинка забыла сумку в магазине и лишила денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 19-летней девушки о краже ее сумочки с личными вещами: паспортом, косметическими принадлежностями, наушниками. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служеб УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что потерпевшая пришла в продуктовый магазин, расположенный на улице Пограничной с пакетом и сумкой. Пройдя к кассе, она поставила свои вещи на полочку, а сделав покупки, вышла из магазина, забыв сумку. Спустя примерно 10 минут в торговую точку пришёл мужчина и заметил бежевую сумку, на которую никто не обращал внимания. Тогда он купил черный пакет и продукты. Затем, не привлекая к себе внимания, положил чужую сумку в пакет, а сверху закидал её продуктами, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, опознали злоумышленника, поскольку ранее он попадал в поле зрения полиции, и составили на него ориентировку. В кратчайшее время разыскиваемый был задержан. Похищенное имущество правоохранители изъяли в полном объёме.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении ранее неоднократно судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведётся следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня Валерий Лимаренко провел встречу с родительским активом Южно-Сахалинска
- 11:16 Сегодня На Сахалине пьяный водитель без прав стал виновником смертельного ДТП
08:23 Сегодня ВТБ: спрос на дальневосточную ипотеку вырос на 20%
11:15 Сегодня В Южно-Сахалинске воитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
16:48 29 Августа В Южно-Сахалинске запускают в работу светофоры на ул. Ленина и пр. Победы
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
17:38 5 Августа Ветеранам Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинской экоферме
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
Выбор редакции
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
- 19:42 1 Сентября Гринпис высказался по поводу парниковых газов на Сахалине
- 19:00 1 Сентября В Шахтерск начнут летать субботние рейсы
- 13:42 1 Сентября В августе на Сахалине вся проверенная вода оказалась чистой
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?