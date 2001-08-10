Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2022
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Жителям Южно-Сахалинска напоминают о перекрытии дорог 2 и 3 сентября
11:23, | Новости общества Сахалина и Курил

В мэрии Южно-Сахалинска рассказали о перекрытых на сегодня дорогах

В мэрии Южно-Сахалинска рассказали о перекрытых на сегодня дорогах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются ремонтные работы на дорогах. Для движения закрытыми остаются повороты на восток и запад с пр. Мира на ул. Украинскую. Здесь продолжается капитальный ремонт ул. Украинской на участке от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома №139. Напомним, что перекресток открыт для движения с севера на юг и в обратном направлении по пр. Мира. Объезд осуществляется по прилегающим дорогам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Идет капитальный ремонт ул. Комсомольской. Основные дорожные работы сосредоточены на участке от ул. Емельянова и до ул. Пуркаева.  В  данный момент специалисты подрядной организации продолжают обустройство основания под асфальтовое покрытие, а также занимаются благоустройством: укладывают тротуарную плитку, проводят подготовительные работы для установки дорожных знаков, озеленение.

В связи с реконструкцией ул. Авиационной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закрыт сквозной проезд с ул. Ленина и с пр. Мира от поворота на Авиационную, 4. Объезд осуществляется по ул. Больничной.

Также ремонтные работы без ограничения движения автотранспорта продолжаются на улицах Ленина, Горького, Детской, Лермонтова, Гаражной, Саранской и пр. Победы.

      

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