На Сахалине выросло оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в августе 2022 года с помощью информационной системы "Меркурий" в Сахалинской области оформлено 1 053 349 электронных ветеринарных сопроводительных документов. Это на 7,5 процентов больше эВСД, оформленных в области в июле, рассказали ТИА "Острвоа" в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В настоящее время на Сахалине во ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 12 763 хозяйствующих субъекта.

Оформление эВСД во ФГИС «Меркурий» необходимо для перемещения партии подконтрольной продукции в место назначения и позволяет установить полную прослеживаемость подконтрольной госветнадзору продукции. Электронный ветеринарный сопроводительный документ включает в себя информацию о ветеринарно-санитарном состоянии продукции, эпизоотическом благополучии территории происхождения товара, цель транспортировки и уникальный идентификационный номер. Такие документы оформляются хозяйствующими субъектами самостоятельно.

Управлением Россельхознадзора проводится работа для обеспечения доступа к ИС «Меркурий», ведется регистрация заявок, поступающих от хозяйствующих субъектов.