ВТБ: спрос на дальневосточную ипотеку вырос на 20%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам восьми месяцев 2022 года клиенты ВТБ оформили 2 тысячи кредитов по Дальневосточной ипотеке на 8,7 млрд рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня каждую третью ипотеку в регионе ВТБ выдает именно в рамках Дальневосточной программы. Об этом в преддверии ВЭФ-2022 сообщил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

С начала работы по Дальневосточной ипотеке в 2019 году ВТБ провел порядка 8 тысяч сделок на 35 млрд рублей. В этом году регионами-лидерами по объему сделок стали Приморский край (3,6 млрд рублей), Хабаровский край (свыше 1,5 млрд) и Якутия (1,3 млрд).

По оценке ВТБ, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях способствует развитию социально-экономической политики Дальнего Востока. По данным Восточного центра регионального планирования, в 2021 году дальневосточники заключали браки на 10% чаще, чем в целом по России. Росстат посчитал, что макрорегион занимает второе место в стране по уровню рождаемости, которая в ДФО превышает среднероссийские значения на 10%. Реализация дальневосточной ипотеки способствует притоку населения в округ: за период 2020-2021 года в ДФО переехали 26,8 тысяч человек.

Программа поддерживает строительный сектор региона, где, согласно аналитике ДОМ.РФ, строится на 42% больше жилья, чем годом раньше. Доступность и востребованность ипотеки для жителей округа отражает ее доля в общем объеме сделок на первичном рынке. На Дальнем Востоке она выше, чем в среднем по стране: данные Росреестра и Банка России показывают, что в первом полугодии этого года жители ДФО приобрели в ипотеку 76% новостроек, а в целом по стране – чуть больше половины.

«Дальневосточная программа уже стала драйвером активного развития региона, но ее потенциал еще полностью не исчерпан. По оценке экспертов, средняя площадь жилого помещения на одного жителя здесь пока меньше общероссийских значений. Для более интенсивного обновления жилого фонда ДФО необходима дальнейшая модернизация программы и ее адаптация под изменившуюся конъюнктуру рынка. В частности, этому будет способствовать расширение условий программы на специалистов из сфер здравоохранения и образования – мы начнем прием заявок от них уже в сентябре. ВТБ в рамках ВЭФ готовится представить целый ряд улучшений ипотечных программ для жителей ДФО, которые будут способствовать укреплению социально-экономического потенциала региона», – заявил в преддверии форума вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 г. Она позволяет оформить по льготной ставке кредит на квартиру в новостройке, таунхаус, жилое помещение с земельным участком или на строительство дома в банках-участниках программы. В сельских населенных пунктах, моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского АО возможно приобретение вторичного жилья. Срок кредита — до 20 лет. Заемщиками могут стать семьи (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет.