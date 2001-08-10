Сахалинцев приглашают на празднование Дня окончания Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

77-ую годовщину освобождения Южного Сахалина и Курильских островов отметят 3 сентября во всех районах области. В областном центре состоятся торжественное шествие, возложение цветов к Вечному огню и концерт ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, рассказали ТИА "Острова" в ргеиональном правительстве.

Шествие стартует в 10.00 на площади Славы. Парадные расчеты пройдут по улице Горького, сворачивая на Коммунистическом проспекте. Перед этим представители органов власти, духовенства, военнослужащие, ветераны и жители города возложат цветы и гирлянды к Вечному огню.

В 20.00 на площади Победы начнется праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота из Владивостока. Прозвучат песни военных лет, произведения о Родине, Дальнем Востоке, любимые хиты разных поколений. После концерта над площадью раздадутся салютные залпы.

В 17.00 в музейно-мемориальном комплексе «Победа» все желающие могут присоединиться к всероссийской акции «Диктант Победы». Всего на островах развернуто более 60 площадок, где можно будет проверить свои знания о Второй мировой войне.

В Холмском районе 3 сентября впервые состоится военно-историческая реконструкция событий штурма Камышового перевала. Стать зрителями могут все желающие в 15.00 на Холмском перевале. Именно здесь в августе 1945 года развернулись ожесточенные бои за нынешние Пятиречье и Чапланово.

В День окончания Второй мировой войны запланированы также спортивные мероприятия. Состоится традиционный заплыв «Доплыть до Победы». Спортсмены стартуют в Первой пади Корсаковского района, преодолеют 15 километров и финишируют на пляже в селе Песчанском Анивского района.

Множество патриотических мероприятий проводится в островных школах – уроки памяти, встречи с ветеранами и тружениками тыла, выставки, конкурсы сочинений и исследовательских работ. При поддержке «Единой России» проводится акция «Парта героя». В школах в 10 районах области установили уже 28 таких парт, рассказывающих о подвигах советских воинов. Еще более 30 парт появятся в сахалинских школах в этом году.

Напомним, именно на Сахалине и Курилах развернулись решающие сражения Второй мировой войны. За освобождение островов от японских милитаристов отдали жизнь более двух тысяч советских солдат. В 2020 году 3 сентября впервые отпраздновали как День воинской славы России. Соответствующий закон был принят в Госдуме РФ по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, депутата Госдумы Георгия Карлова, сахалинских властей, депутатов и общественников.

Отметим также, что 2 и 3 сентября в Южно-Сахалинске будут действовать ограничения для парковки и движения автомобилей на ряде участков:

- до 15.00 15 сентября парковка транспортных средств ограничена с восточной стороны площади Победы (на время подготовки и проведения праздничных мероприятий, в том числе Дня города);

- до 13.00 3 сентября ограничена парковка на улице Горького – в границах Тихоокеанской и Коммунистического проспекта, а также на Коммунистическом проспекте – от его пересечения с Комсомольской до Горького, на переулке Алтайском – от трамплинного комплекса до Горького;

- 2 сентября на время проведения репетиции парада, с 19.00 до 23.00, будет ограничено движение транспорта на участке улицы Горького – от Тихоокеанской до Коммунистического проспекта;

- до 20.00 3 сентября ограничен въезд на парковку перед историческим парком «Россия – моя история»;

- с 19.00 2 сентября до 13.00 3 сентября будет ограничена парковка перед зданием администрации Южно-Сахалинска (Ленина, 173);

3 сентября будет ограничено автомобильное движение:

- с 07.30 до 12.00 на участке улицы Горького – от пересечения с Тихоокеанской до Коммунистического проспекта, на переулке Алтайском – от здания «Гидростроя» (пер. Алтайский, 15) до ул. Горького, а также на Коммунистическом проспекте – от его пересечения с Комсомольской до Горького;

- на время формирования движения колонны будет ограничено движение транспорта на площади Славы с 08.30 до 09.30 и с 10.30 до 11.30. Также проезд в это время будет перекрыт на участке Компроспекта – от его пересечения с Чехова до Комсомольской. На время проведения праздничных мероприятий для жителей Компроспекта будет предусмотрена возможность выезда в сторону Комсомольской;

- с 10.00 до 17.00 будет закрыта восточная часть площади Победы, до 18.00 здесь будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств;

- с 18.00 до 23.00 в связи с проведением вечерних мероприятий будет ограничено движение по Горького – на участке от пересечения с Пограничной до подъездной дороги к нижней станции СТК «Горный воздух», на проспекте Победы – от пересечения с Комсомольской до площади Победы, на улице Горнолыжной – от СНТ «Шахтер» до Горького.

В связи с временными ограничениями скорректирована схема маршрутов движения общественного транспорта. Так, объезд автобусов для маршрутов №2, 7, 34, 62, 28, 103, 104, 250, которые идут по улице Горького, будет осуществляться через Комсомольскую.