В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из областного бюджета на реализацию мероприятий по своевременной подготовке к отопительному сезону выделено более 1,1 миллиарда рублей. Общий процент готовности объектов жизнеобеспечения на текущий момент составляет 80 процентов – работы идут с опережением графика, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Необходимо завершить подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону, выполнить все запланированные ремонтные работы до наступления холодов. Нужно своевременно получить паспорта готовности, сформировать нормативный запас топлива. Министерство ЖКХ должно держать решение этих задач на постоянном контроле, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко на заседании областного правительства.

К сегодняшнему дню заменены 14,2 километра тепловых сетей, 32,1 километра водопроводных сетей и 2,8 километра сетей водоотведения.

– Активная подготовка к отопительному сезону началась сразу же после окончания подачи тепла в дома людей. Перед муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями стоит важная задача – обеспечить надёжность функционирования систем теплоснабжения, сократить аварии на сетях, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Работы также проводятся на котельных – обновляется оборудование, проводится ремонт котлов и замена дымовых труб, установка и ремонт газоочистного оборудования. Объекты ЖКХ подготовлены на 81 процент.

Контракты на поставку твердого топлива для котельных заключены во всех муниципальных образованиях. На складах ресурсоснабжающих предприятий находится 34,6 тысячи тонн угля и 2,1 тонны жидкого топлива – это 31 и 45 процентов от нормативного запаса соответственно. Активный подвоз топлива в муниципальные образования начнется с 1 сентября.

Напомним, отопительный период в островном регионе начнется, когда среднесуточная температура наружного воздуха установится на отметке ниже 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд.