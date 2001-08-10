На Сахалине Союз женщин провел акцию по сбору медикаментов для участников спецоперации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице прошла благотворительная акция по сбору медикаментов для участников специальной военной операции. К мероприятию, инициированному общественной организацией «Союз женщин России», присоединилось ГУ ОТП «Фармация», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мы, как организация социальной направленности, не могли оставить без внимания такую акцию. Сейчас начинается сезон простуд, и важно, чтобы наши ребята оставались здоровыми и полными сил, - подчеркнула исполняющий обязанности директора государственного унитарного оптово-торгового предприятия «Фармация» Лариса Купчик.

Как рассказала председатель Южно-Сахалинского отделения региональной общероссийской организации «Союз женщин России» Елена Столярова, с февраля объединение активно осуществляет сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, российских военнослужащих, оказывает иные виды поддержки.

- Сейчас важно держаться вместе. Люди откликаются и тоже охотно присоединяются к таким благотворительным акциям — помогают в сборе продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, одежды и т.д. В этот раз - «Фармация» предоставили медикаменты, члены Союза женщин России закупили витамины, для поддержания иммунитета, - отметила Елена Столярова.

Собранные лекарственные препараты направят на материк для участников специальной военной операции.