Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2022
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14:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Единственную первоклассницу встретили 1 сентября в школе села Тихменево Поронайского района

Единственную первоклассницу встретили 1 сентября в школе села Тихменево Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Единственную первоклассницу встретили 1 сентября в школе села Тихменево Поронайского района, сообщает ТК "Звезда Поронайска".

Главной героиней торжества стала Милана Шрамко, которой старшеклассники передали символический "Самолетик будущего" с напутственными словами.

Вместе с 11-классницей Иветтой Плешковой Милана позвонила в колокольчик, дав старт первому уроку.

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