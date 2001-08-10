Островных ветеранов поздравляют с днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ветерана Великой Отечественной войны Василия Николаевича Андреева навестили представители администрации города. Они поздравили участника боевых действий и вручили памятные подарки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Василий Николаевич – коренной сахалинец. Родился в селе Нижний Армудан Тымовского района 9 мая 1930 года. Окончив пять классов, поступил в Александровск-Сахалинское ремесленное училище рыбной промышленности № 9. В учебном заведении Василий Николаевич выбрал профессию капитана маломерных судов. После окончания училища, уже под конец боевых действий, его направили матросом на буксир «Максим Горький». Однако пришедшая на острова война нарушила все планы. Гражданское судно, на котором работал Василий Андреев, стало военным, а он попал на фронт почти в центр боевых действий. Сформированный отряд особого назначения проводил морские десантные операции.
Василий Николаевич награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя трудовыми и 12-ю боевыми медалями, в том числе «За победу над Японией».
Сейчас Василий Андреев, несмотря на почтенный возраст, активно общается с молодежью и посещает классные часы в школах городского округа.
- Пока мы можем, нужно передавать то, что мы видели, что ощущали на войне нашему подрастающему поколению. Конечно же, я завтра пойду на парад почтить память сослуживцев — это для меня свято, - рассказал Василий Николаевич.
На сегодняшний день в городском округе проживают 15 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 5 участников освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.
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