Жителям Южно-Сахалинска напоминают о перекрытии дорог 2 и 3 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ограничения для парковки и движения автомобилей действуют на ряде участков дорог областного центра в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- до 15.00 15 сентября парковка транспортных средств ограничена с восточной стороны пл. Победы (на время подготовки и проведения праздничных мероприятий, в том числе Дня города).
- до 13.00 3 сентября ограничена парковка на участке ул. Горького в границах ул. Тихоокеанской и Коммунистического проспекта, а также на Коммунистическом проспекте от его пересечения с ул. Комсомольской до ул. Горького, на пер. Алтайском от трамплинного комплекса до ул. Горького;
- 2 сентября на время проведения репетиции парада с 19.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта на участке ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Коммунистического проспекта;
- до 20.00 3 сентября ограничен въезд на парковку перед историческим парком «Россия - моя история»;
- с 19.00 2 сентября до 13.00 3 сентября будет ограничена парковка транспортных средств перед зданием администрации Южно-Сахалинска (Ленина, 173);
3 сентября:
- с 07.30 до 12.00 будет ограничено движение транспорта на участке ул. Горького от пересечения с ул. Тихоокеанской до Коммунистического проспекта, на переулке Алтайском от здания «Гидростроя» (пер. Алтайский, 15) до ул. Горького, а также на Коммунистическом проспекте от его пересечения с ул. Комсомольской до ул. Горького.
- на время формирования движения колонны будет ограничено движение транспорта на площади Славы с 08.30 до 09.30 и с 10.30 до 11.30. Также проезд в это время будет перекрыт на участке Компроспекта от его пересечения с ул. Чехова до ул. Комсомольской;
На время проведения праздничных мероприятий для жителей Компроспекта будет предусмотрена возможность выезда по Компроспекту в сторону ул. Комсомольской.
- с 10.00 до 17.00 будет закрыта для движения транспорта восточная часть площади Победы, до 18.00 здесь будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств;
- с 18.00 до 23.00 в связи с проведением вечерних мероприятий будет ограничено движение на ряде участков улиц:
- по ул. Горького на участке от ее пересечения с ул. Пограничной до подъездной дороги к нижней станции СТК «Горный воздух»;
- на пр. Победы от его пересечения с ул. Комсомольской до пл. Победы;
- на ул. Горнолыжной от СНТ «Шахтер» включая ул. Иллариона до ул. Горького.
Водителям необходимо учитывать эту информацию и корректировать маршрут при движении в этой части города.
В связи с временными ограничениями скорректирована схема маршрутов движения общественного транспорта. Так, объезд автобусов для маршрутов №2, 7, 34, 62, 28, 103, 104, 250, которые идут по ул. Горького, будет осуществляться через ул. Комсомольскую.
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