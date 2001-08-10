Таранайская школа встретила учеников обновленной и модернизированной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На фоне федеральной новости о том, что в более чем восьмидесяти школах России к 1 сентября не был завершен капитальный ремонт - СОШ № 4 села Таранай выгодно отличилась, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Работы по капитальному ремонту фасада здания начались 23 мая и успешно завершились строго по графику 26 августа, даже немногим ранее. Выполненные работы отвечают предъявленным техническим требованиям. Гарантийный срок 3 года. Невероятно повезло с подрядчиком. Все наши пожелания были учтены в ходе выполнения работ, - рассказывает директор школы Сергей Ким.

В День знаний сельская школа встретила учеников нарядным фасадом, новым крыльцом. Входная группа оснащена перилами из нержавеющей стали и вертикальным уличным подъемником для инвалидов.

СОШ № 4 села Таранай – единственная в Анивском районе стала участником масштабного федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». В рамках программы администрация образовательного учреждения приобрела современное учебное оборудование, компьютерную технику, цифровые лаборатории, мобильную библиотеку и мебель.

В наступившем учебном году в сельской школе открылись новые учебно-познавательные пространства Центр детских инициатив, медиацентр, кабинет психологической разгрузки.

Торжественная линейка ожидаемо началась с равнения на флаг и исполнения гимна Российской Федерации. Как известно, каждая учебная неделя во всех школах теперь будет начинаться именно с этого ритуала.

Обучающихся, родителей и педагогов поздравили мэр Анивского городского округа Светлана Швец и депутат собрания МО Наталья Рыбкина.

Дождливая погода помешала провести праздник на обновленном школьном дворе. Школьный холл стал отправной точкой путешествия в Страну Знаний. Ребята к линейке успели подготовить танцы, песни, стихи и даже театрализованную постановку с пиратами. Словом, ненастная погода не испортила настроение детворе.

Впереди у школьников – интересный путь к овладению знаниями, а у педагогов – повышение уровня профессионального мастерства в новых условиях работы. Школа села Таранай включена в федеральный проект «Школа Минпросвещения России».