В Макарове две школы объединили в одну
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
День знаний школьники Макарова встретили в новой школе. В современное учебное заведение переехали ученики из двух старых школ – начальной и средней школы №2. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, на первую торжественную линейку пришли более 600 школьников, их родители и учителя.
Необходимость строительства современного образовательного учреждения в Макарове назрела давно – старые здания перестали отвечать современным нормам. В новой школе, помимо учебных кабинетов, предусмотрены игровые и спальные комнаты для учащихся младших классов, лаборатории, логопедические кабинеты, комнаты психологической разгрузки, пространства для занятий работотехникой и пресс-центр. Физкультурой ребята будут заниматься не только в стандартном спортивном зале, но и в тренажерном и гимнастическом. Для развлечения детей на переменах в холлах школы установлены напольные шахматы, глобусы, аэрохоккей.
– Настолько грамотно продуман и внешний стиль школы, и ее внутреннее наполнение, что вызывает желание учить и учиться самому, осваивать новые технологии, идти в ногу со временем. В такой школе есть всё для того, чтобы дети учились с интересом, развивали свои таланты, способности и осваивали новые навыки, – поделилась учитель математики Вера Жмурко.
Особое внимание уделили безопасности детей и педагогов. По периметру территории установлено металлическое ограждение, входы оснащены домофонами с выводом на пост охраны, работает система видеонаблюдения.
Новая школа рассчитана на 800 учащихся. На 1 сентября зачислено 689 ребят, укомплектовано 33 класса, включая начальные. Все школьники будут учиться в первую смену.
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