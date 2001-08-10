В Макарове две школы объединили в одну

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День знаний школьники Макарова встретили в новой школе. В современное учебное заведение переехали ученики из двух старых школ – начальной и средней школы №2. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, на первую торжественную линейку пришли более 600 школьников, их родители и учителя.

Необходимость строительства современного образовательного учреждения в Макарове назрела давно – старые здания перестали отвечать современным нормам. В новой школе, помимо учебных кабинетов, предусмотрены игровые и спальные комнаты для учащихся младших классов, лаборатории, логопедические кабинеты, комнаты психологической разгрузки, пространства для занятий работотехникой и пресс-центр. Физкультурой ребята будут заниматься не только в стандартном спортивном зале, но и в тренажерном и гимнастическом. Для развлечения детей на переменах в холлах школы установлены напольные шахматы, глобусы, аэрохоккей.

– Настолько грамотно продуман и внешний стиль школы, и ее внутреннее наполнение, что вызывает желание учить и учиться самому, осваивать новые технологии, идти в ногу со временем. В такой школе есть всё для того, чтобы дети учились с интересом, развивали свои таланты, способности и осваивали новые навыки, – поделилась учитель математики Вера Жмурко.

Особое внимание уделили безопасности детей и педагогов. По периметру территории установлено металлическое ограждение, входы оснащены домофонами с выводом на пост охраны, работает система видеонаблюдения.

Новая школа рассчитана на 800 учащихся. На 1 сентября зачислено 689 ребят, укомплектовано 33 класса, включая начальные. Все школьники будут учиться в первую смену.