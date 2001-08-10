В Шахтерск начнут летать субботние рейсы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 сентября состоится первый авиарейс выходного дня между Южно-Сахалинском и Шахтерском. До сентября на этом направлении выполнялось 7 авиарейсов в неделю – с понедельника по пятницу. Такой график был удобен не всем жителям, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Из Южно-Сахалинска в Шахтерск самолет отправится в 13.20. Рейс в обратном направлении запланирован на 15.10. Стоимость перелета составляет всего 2 тысячи рублей – это один из маршрутов, субсидирование которого осуществляется из бюджета области.
– Нашему министерству поставили задачу в кратчайший срок ввести дополнительный авиарейс между островной столицей и Шахтерском. За эти несколько недель было решено много организационных вопросов, и теперь местные жители смогут пользоваться услугами авиаперевозчика еще и по субботам, – рассказал заместитель регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Глауб.
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