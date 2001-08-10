Пассажирам автобусов в Южно-Сахалинске 3 дня нужно быть начеку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На время проведения репетиций парада и праздничных торжеств в Южно-Сахалинске скорректирована схема движения автобусов. Вечером 1 и 2 сентября, а также на весь день 3 сентября в Южно-Сахалинске будет действовать временная схема движения общественного транспорта.

Как сообщили ТИА «Острова» в МКУ «Центр управления городской мобильностью», на время действия ограничений объезд автобусов для маршрутов № 2, 7, 34, 62, 28, 103, 104, 250, которые идут по ул. Горького, будет осуществляться через ул. Комсомольскую.

Напомним, в областном центре состоятся торжества, посвященные 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. В связи с этим будет действовать ряд ограничений для движения автотранспорта. Так, 1 и 2 сентября с 19.00 до 23.00 на время проведения репетиции парада будет введено ограничение на движение транспорта. по ул. Горького на участке от Коммунистического проспекта до ул. Тихоокеанской.

В субботу, 3 сентября с 8.30 до 23.00. будет ограничено движение по ул. Горького и Коммунистическому проспекту.