К 1 сентября в Южно-Сахалинске сохранились ограничения на дорогах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 сентября в Южно-Сахалинске ключевые транспортные направления открыты для движения. Однако на некоторых направлениях сохраняются ограничения.

Продолжаются работы по капитальному ремонту ул. Комсомольской. Сегодня подрядчик сосредоточен на участке от пересечения с ул. Емельянова до ул. Пуркаева.

Для движения с севера на юг и в обратном направлении открыт перекресток пр. Мира и ул. Украинской. Напомним, здесь продолжаются работы в рамках капитального ремонта ул. Украинской на участке от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома №139. Для движения закрытым остаются повороты на восток и запад с пр. Мира на ул. Украинскую. Объезд осуществляется по прилегающим дорогам.

Кроме того, в областном центре продолжается капитальный ремонт ул. Авиационной. Сквозной проезд закрыт со стороны ул. Ленина и со стороны пр. Мира от поворота на Авиационную, 4. Объезд осуществляется по ул. Больничной.

Также ремонтные работы с минимальными ограничениями для автотранспорта продолжаются на улицах Ленина, Горького, Детской, Лермонтова, Гаражной, Саранской и пр. Победы, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.