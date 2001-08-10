В августе на Сахалине вся проверенная вода оказалась чистой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В августе 2022 года Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проведено 483 исследования 63 проб воды из разных источников.

В частности, исследовалась 21 проба питьевой воды, 35 проб поверхностных вод и семь проб сточных вод, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

В результате лабораторных испытаний оценивались микробиологические, санитарно-паразитологические и другие показатели. Несоответствий установленным требованиям не выявлено.



Отметим, с начала года специалистами Сахалинского филиала ФГБУ «Приморская МВЛ» исследовано 528 проб воды из различных источников, проведено 3 790 исследований поверхностной воды, 907 исследований питьевой воды, 716 исследований сточной воды и 256 исследований грунтовой воды.

Напомним, лаборатория Россельхознадзора по обращению хозяйствующих субъектов и частных лиц проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.