38 километров велодорожек обустроили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице все большей популярностью пользуются велосипеды, как альтернативное средство передвижения. На улицах города появляются велопарковки, велостойки, велопереезды через перекрестки. Продолжается организация связной сети велодорожек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, в этом году в Южно-Сахалинске планировалось обустроить порядка 40 км велоинфраструктуры. На сегодня из них готово уже 38 км, намеченный объем работ будет выполнен к концу сезона.

Отметим, велосипедная инфраструктура не ограничивается одними велодорожками - это целый комплекс, включающий также велополосы, велопешеходные тротуары, что позволяет создавать необходимые условия для комфортного, безопасного и безбарьерного передвижения на велосипеде.

- Южно-Сахалинск стремится к тому, чтобы велосипед стал полноценным альтернативным видом городского транспорта. Сегодня в городе активно развивается велоинфраструктура. Сейчас работаем над увеличением в ключевых точках города велопарковок и размещением велогаражей. Первый городской велогараж планируем ко Дню города установить в районе исторического парка «Россия - Моя история», - отметил Василий Вишневский.

Велогаражи представят собой крытые конструкции, которые обеспечат аккуратное хранение и парковку велосипедов. Также для обеспечения безопасности в помещении установят системы видеонаблюдения. Велогаражи планируется разместить на привокзальной площади, в Дальнем.

Сегодня при ремонтах улиц параллельно создаются условия для комплексного развития велоинфрастуктуры. Так, в рамках второго этапа капитального ремонта ул. Комсомольской обустраиваются велодорожки из пластика с противоскользящим покрытием с двух сторон улицы в границах от ул. Емельянова до ул. Пуркаева, а также велопереезды через перекрестки. Новые велодорожки появились на улицах Ленина, Антона Буюклы, Леонова, пр. Победы (от ул. Горького до пр. Мира).

Обустраиваются велодорожки и на ул. Емельянова, Хабаровской, Физкультурной, Карла Маркса, а также в Октябрьском, Дальнем и других районах города.

Также в этом году в Южно-Сахалинске запланировано обустройство 400 велопарковок. В рамках организации альтернативной транспортной инфраструктуры планируется установить два десятка велопоручней для комфортного ожидания смены сигнала светофора при пересечении проезжей части.