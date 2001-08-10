В Холмском районе ремонтируют мост через реку Кострома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы развернулись на 78 километре трассы Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Уже в сентябре будет отремонтирована правая половина моста протяженностью 55 метров. По ней будет открыто автомобильное движение, а подрядчик приступит к работам на левой половине. Такое проектное решение было принято для удобства автомобилистов. Полностью завершить заботы на мосту в селе Костромском Холмского района планируется до конца года.
Подрядчик уже выполнил ремонт половины балок пролетных строений, бетонирование опор, монтаж балок пролетных строений. Сегодня продолжается ремонт опор и устройство асфальтобетонной дорожной одежды. В финале нанесут дорожную разметку, установят знаки и пешеходное ограждение.
Как отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри, мосты изнашиваются в условиях островного климата и в связи со значительным ростом интенсивности грузоперевозок. Благодаря нацпроекту до конца 2024 года в островном регионе капитально отремонтируют 10 мостов общей протяженностью 391 метр.
Сегодня, к примеру, идет капитальный ремонт моста через реку Быструю на въезде в село Огоньки. Ежедневно по этой дороге, связывающей Анивский и Невельский районы, проезжают десятки грузовых и сотни легковых автомобилей. Проходит реконструкция мостового перехода через реку Целебную автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск.
«Безопасные качественные дороги» благодаря федеральному и областному финансированию позволяют повысить уровень жизни островитян, создать надежную транспортную инфраструктуру, отремонтировать тысячи километров дорог и искусственных сооружений на них.
Работа по приведению в порядок островных дорог находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. Так, за последние три года на островах капитально отремонтировали, реконструировали и построили 40 участков региональных дорог и 34 – муниципальных.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:28 Сегодня Водителям Южно-Сахалинска рассказали, где нельзя будет проехать или припарковаться с 1 по 3 сентября
09:46 Сегодня Сахалинец оплатил долги по 13 штрафам только после запрета на регистрацию транспортных средств
09:38 Сегодня В Корсакове сбили пешехода
09:30 Сегодня Южносахалинцы могут узнать о литературных новинках из подкастов городской библиотеки
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
16:35 26 Августа Сахалин и Курилы присоединятся к международной акции "Диктант Победы"
17:08 26 Августа Необычные арт-объекты украсят Южно-Сахалинск ко Дню города
14:22 26 Августа В Южно-Сахалинске на ярмарке выходного дня будет работать школьный базар
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 17:08 2 Августа В Южно-Сахалинске отменили торговлю горбушей
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?