В Холмском районе ремонтируют мост через реку Кострома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы развернулись на 78 километре трассы Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Уже в сентябре будет отремонтирована правая половина моста протяженностью 55 метров. По ней будет открыто автомобильное движение, а подрядчик приступит к работам на левой половине. Такое проектное решение было принято для удобства автомобилистов. Полностью завершить заботы на мосту в селе Костромском Холмского района планируется до конца года.

Подрядчик уже выполнил ремонт половины балок пролетных строений, бетонирование опор, монтаж балок пролетных строений. Сегодня продолжается ремонт опор и устройство асфальтобетонной дорожной одежды. В финале нанесут дорожную разметку, установят знаки и пешеходное ограждение.

Как отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри, мосты изнашиваются в условиях островного климата и в связи со значительным ростом интенсивности грузоперевозок. Благодаря нацпроекту до конца 2024 года в островном регионе капитально отремонтируют 10 мостов общей протяженностью 391 метр.

Сегодня, к примеру, идет капитальный ремонт моста через реку Быструю на въезде в село Огоньки. Ежедневно по этой дороге, связывающей Анивский и Невельский районы, проезжают десятки грузовых и сотни легковых автомобилей. Проходит реконструкция мостового перехода через реку Целебную автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск.

«Безопасные качественные дороги» благодаря федеральному и областному финансированию позволяют повысить уровень жизни островитян, создать надежную транспортную инфраструктуру, отремонтировать тысячи километров дорог и искусственных сооружений на них.

Работа по приведению в порядок островных дорог находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. Так, за последние три года на островах капитально отремонтировали, реконструировали и построили 40 участков региональных дорог и 34 – муниципальных.