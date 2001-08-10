В Анивском районе отметят День окончания Второй мировой войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 10 часов 45 минут на площади у сквера Победы в г. Анива коллектив дома детского творчества г. Анива приготовил для Анивчан поздравительную открытку «Песни фронтовых дорог». После этого, в 11:00 начнется торжественная часть по случаю Дня окончания Второй мировой войны, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Для гостей мероприятия подготовлена концертная программа от воспитанников дома детского творчества. На площади перед памятным камнем выступят официальные лица. Собравшиеся почтут минутой молчания героев, отдавших жизнь за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов и поставивших точку в кровопролитной Второй мировой войне.
Бойцы 39 мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Анивском городском округе дадут троекратный залп в честь Победы. Гости и участники торжественного мероприятия возложат цветы и венки к Памятному камню на площади у сквера.
А далее праздник продолжится в сквере им. Полного кавалера ордена Славы И.И. Закомолдина. Там пройдет мероприятие под названием «Была война… Была Победа!» в формате свободный микрофон. Любой желающий перед гостями может исполнить песню, прочитать стихи или прозу в память о событиях более чем 70-летней давности и людях, подаривших нам мирное небо над головой.
В селе Троицкое празднование 77-ой годовщины со дня окончания Второй мировой войны традиционно пройдет на площади возле дома культуры. В 11 часов на торжественное мероприятие соберутся школьники, ветераны трудового фронта, дети войны, узники концлагерей. Сельчан поздравят приглашенные гости. Так же минутой молчания почтут память павших солдат, освобождавших Южный Сахалин и Курилы. По окончании торжественной части перед собравшимися выступит коллектив «Созвездие».
Стоит отметить, в преддверии Дня воинской славы (3 сентября) «Кораблики Победы» будут бороздить акваторию реки Лютога. Курсанты ВПК "Наследие" анивского дома детского творчества начали подготовку к ежегодной патриотической акции "Кораблик Победы". Ребята самостоятельно подготовили доклады о Южно-Сахалинской наступательной, Курильской десантной операциях и изготовили бумажные кораблики. В акции на реке Лютога 2 сентября примут участие воспитанники дома детского творчества и их родители.
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