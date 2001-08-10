Водителям Южно-Сахалинска рассказали, где нельзя будет проехать или припарковаться с 1 по 3 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, в областном центре на ряде участков дорог действуют временные ограничения для парковки и движения транспортных средств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- В настоящее время и до 15.00 15 сентября парковка транспортных средств будет ограничена с восточной стороны пл. Победы (на время подготовки и проведения праздничных мероприятий, в том числе Дня города);

- с 16.00 1 сентября до 13.00 3 сентября будет ограничена парковка на участке ул. Горького в границах ул. Тихоокеанской и Коммунистического проспекта, а также на Коммунистическом проспекте от его пересечения с ул. Комсомольской до ул. Горького, на пер. Алтайском от трамплинного комплекса до ул. Горького;

- 1 и 2 сентября на время проведения репетиции парада с 19.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта на участке ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Коммунистического проспекта;

- с 22.00 1 сентября до 20.00 3 сентября - ограничен въезд на парковку перед историческим парком «Россия-моя история»;

- с 19.00 2 сентября до 13.00 3 сентября будет ограничена парковка транспортных средств перед зданием администрации Южно-Сахалинска (Ленина, 173);

3 сентября:

- с 07.30 до 12.00 будет ограничено движение транспорта на участке ул. Горького от пересечения с ул. Тихоокеанской до Коммунистического проспекта, на переулке Алтайском от здания «Гидростроя» (пер. Алтайский, 15) до ул. Горького, а также на Коммунистическом проспекте от его пересечения с ул. Комсомольской до ул. Горького;

- на время формирования движения колонны будет ограничено движение транспорта на площади Славы с 08.30 до 09.30 и с 10.30 до 11.30. Также проезд в это время будет перекрыт на участке Компроспекта от его пересечения с ул. Чехова до ул. Комсомольской;

- на время проведения праздничных мероприятий для жителей Компроспекта будет предусмотрена возможность выезда по Компроспекту в сторону ул. Комсомольской;

- с 10.00 до 17.00 будет закрыта для движения транспорта восточная часть площади Победы, до 18.00 здесь будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств;

- с 18.00 до 23.00 в связи с проведением вечерних мероприятий будет ограничено движение на ряде участков улиц:

- по ул. Горького на участке от ее пересечения с ул. Пограничной до подъездной дороги к нижней станции СТК «Горный воздух»;

- на пр. Победы от его пересечения с ул. Комсомольской до пл. Победы;

- на ул. Горнолыжной от СНТ «Шахтер» включая ул. Иллариона до ул. Горького.

Водителям необходимо учитывать эту информацию и корректировать маршрут при движении в этой части города.

В связи с вводимыми ограничениями будет скорректирован маршрут движения общественного транспорта.