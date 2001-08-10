Почти в 2600 домов Южно-Сахалинска придет газ в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в ходе его рабочей поездки на Сахалин проверили ход догазификации областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Руководители посетили семью Кистановых в планировочном районе Лиственничное. Военные пенсионеры 17 августа подали заявку на догазификацию, а 25 августа в их частный дом произвели пуск экологически чистого топлива. Сахалинцы уже сдали документы на компенсацию из областного бюджета. Благодаря мерам поддержки семья получит 202 тысячи рублей и сможет почти полностью возместить расходы на оборудование и монтаж.

– Газ будем использовать для отопления и для приготовления пищи. Раньше топили углем, это неудобно и дорого. Теперь чисто будет, уголь не придется носить, золу вычищать. И дешевле гораздо. На уголь за сезон тратили около 18 тысяч, и это не считая субсидию, – поделились Геннадий Михайлович и Татьяна Ивановна.

Для сравнения: расходы на экологически чистое топливо в среднем составляют 800-1500 рублей в месяц.

- Газ на Сахалине добывают десятки лет, но процент газификации островного региона оставался ничтожно мал. Сейчас он составляет уже больше 50 процентов. До конца 2025 года полностью газифицируем Сахалинскую область. Это вопрос социальной справедливости. Мы хотим сделать процесс подключения домов к экологически чистому топливу максимально комфортным для жителей. На базе регионального министерства энергетики сделали комплексное обслуживание, чтобы семья не бегала по различным организациям и могла сразу получить компенсацию, – рассказал Валерий Лимаренко.

Сахалинцам, желающим подключить свои частные дома к сетевому газу, оказываются беспрецедентные меры поддержки. Всем жителям региона возмещают до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему газа – проектно-изыскательские работы, строительство фасадных газопроводов, ввод газопроводов в дом, прокладку внутридомовой системы газоснабжения. Помимо этого, в Южно-Сахалинске и Анивском районе льготным категориям граждан компенсируют до 50 тысяч рублей на покупку внутридомового газоиспользующего оборудования – плит, водонагревателей, отопительных котлов, приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации.

- Опыт Сахалинской области достоин применения в других регионах России. В остальных субъектах или компенсируют половину расходов на догазификацию, или оказывают поддержку только некоторым категориям. В Сахалинской области амбициозные планы по догазификации и пошаговая программа, как и в какие сроки они будут выполнены, – отметил Андрей Турчак.

Инициатива депутатов о догазификации была поддержана президентом Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул важность этой работы в своем апрельском Послании Федеральному собранию в 2021 году. В островном регионе волонтеры «Единой России» оказывают поддержку в проведении догазификации – обходят сахалинцев по домам, проводят консультации по процедуре подключения к газу, помогают с подачей документов.

Напомним, в прошлом году в Южно-Сахалинске ввели второй пусковой комплекс газораспределительных сетей на улице Авиационной протяженностью 30 километров. В рамках проекта был смонтирован 561 газопровод к границам земельных участков.

В Лиственничном к экологически чистому топливу подключены 193 абонента, еще 373 подали заявку на догазификацию. В планах на этот год – пустить сетевой газ в порядка 5700 домовладений В Южно-Сахалинске, Анивском и Тымовском районах.

Подать заявку на догазификацию можно в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресам в Южно-Сахалинске: проспект Победы, 39 и улица Ленина, 346. Телефоны: +7 (4242) 49–63–33, 49–63–33, 8-800-700-44-99. Также оставить заявку можно Госуслуги и в отделениях МФЦ.