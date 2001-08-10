Представители Русского географического общества продолжают исследовать остров Итуруп

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники комплексной долгосрочной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион – Курильская гряда" продолжают изучать остров Итуруп, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На текущий момент представители Русского географического общества (РГО), а также военнослужащие ВВО проводят осмотр в районе села Горячие ключи.

В рамках долгосрочной экспедиции «Восточный бастион-Курильская гряда» спланированы археологические, геологические, почвоведческие, ботанические, ихтиологические, ландшафтные, вулканологические и орнитологические исследования на островах Итуруп, Уруп, Черные братья и акватории вокруг них.

До 2025 года участникам экспедиций предстоит выявить динамику ландшафтных преобразований на поверхности, определить современное состояние популяций краснокнижных видов животных и растений, изучить культуру коренного населения островов, уточнить факты из истории освоения остров Россией.

Кроме того, целью экспедиции является поиск образцов военно-технической истории и фортификации.

Экспедиционная группа была доставлена на остров малым гидрографическим судном Тихоокеанского флота «ГС-296», где благополучно высадились на берег и разместились в полевом лагере, организованным и обустроенным военнослужащими Восточного военного округа.

Экспедиция началась в июле 2019 года. Это совместный проект Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации.