Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
Сейчас 02:12
60,37|60,58|66,91
Сегодня, 30 августа, в Южно-Сахалинске для движения закрыт перекресток улиц Комсомольская и Емельянова
13:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Представители Русского географического общества продолжают исследовать остров Итуруп

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники комплексной долгосрочной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион – Курильская гряда" продолжают изучать остров Итуруп, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На текущий момент представители Русского географического общества (РГО), а также военнослужащие ВВО проводят осмотр в районе села Горячие ключи.

В рамках долгосрочной экспедиции «Восточный бастион-Курильская гряда» спланированы археологические, геологические, почвоведческие, ботанические, ихтиологические, ландшафтные, вулканологические и орнитологические исследования на островах Итуруп, Уруп, Черные братья и акватории вокруг них.

До 2025 года участникам экспедиций предстоит выявить динамику ландшафтных преобразований на поверхности, определить современное состояние популяций краснокнижных видов животных и растений, изучить культуру коренного населения островов, уточнить факты из истории освоения остров Россией.

Кроме того, целью экспедиции является поиск образцов военно-технической истории и фортификации.

Экспедиционная группа была доставлена на остров малым гидрографическим судном Тихоокеанского флота «ГС-296», где благополучно высадились на берег и разместились в полевом лагере, организованным и обустроенным военнослужащими Восточного военного округа.

Экспедиция началась в июле 2019 года. Это совместный проект Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?