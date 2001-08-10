Тихоокеанское
информационное агентство
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12:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

13 сентября в Южно-Сахалинске отключат холодную воду

13 сентября в Южно-Сахалинске отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 13 сентября с 09.30 до 17.30 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам:

- Коммунистический проспект,1-19, 21А, 21Б;

- ул. Тихоокеанская, 14, 14А, 16, 16А;

- Спортивный проезд, 1-19, 9А-19А, 17Б;

- ул. Комсомольская, 151-161, 151А-157А;

- ул. Комсомольская,191, 193, 195, 225, 227, 186;

- пр .Победы, 26.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

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