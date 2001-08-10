Автоинспекция Сахалина готовится нести усиленное дежурство в связи с началом учебного года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в образовательных организациях Сахалинской области 1 сентября. В регионе находятся более 150 объектов общеобразовательных учреждений, в том числе около 80 дошкольных образовательных учреждений и около 25 дополнительных организаций.

Особое внимание сотрудники региональной Госавтоинспекции уделяют вопросу подготовки к новому учебному году. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения Дня знаний разработан комплекс организационно-практических мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обсти.

1 сентября и последующие 10 дней возле школ по всей области возле пешеходных переходов будут нести службу сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая безопасность прохода детей в школу.

В общей сложности для охраны общественного порядка и дорожной безопасности планируется задействовать свыше 100 сотрудников Госавтоинспекции.

Накануне сотрудники ГИБДД проводили проверки состояния готовности подъездных путей и пешеходных переходов вблизи учебных заведений к 1 сентября и новому учебному году. По итогам проверок отмечается положительная динамика в обустройстве улично-дорожной сети.

Кроме этого, контроль организации перевозок детей автобусами также является важным звеном в работе. Организована дополнительная проверка технического состояния привлекаемых для перевозки детей автобусов.

В новом учебном году продолжится практика проверок технического состояния школьных автобусов, а также условий их эксплуатации.

Меры по эвакуации бесхозного и припаркованного с нарушением ПДД автотранспорта, находящегося на территории, прилегающей к образовательным учреждениям, будут приняты в день проведения торжественных мероприятий.

- Госавтоинспекция Сахалинской области напоминает о важности соблюдения Правил дорожного движения.

- Водители, особую осторожность следует проявлять при проезде пешеходных переходов и при движении во внутридворовых территориях.

- Во время перевозки ребенка следует всегда использовать удерживающие устройства и ремни безопасности.

- Родителям необходимо обязательно показать детям безопасный путь до школы и обратно и обеспечить их световозвращателями на одежде и рюкзаке.