Автоинспекция Сахалина готовится нести усиленное дежурство в связи с началом учебного года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в образовательных организациях Сахалинской области 1 сентября. В регионе находятся более 150 объектов общеобразовательных учреждений, в том числе около 80 дошкольных образовательных учреждений и около 25 дополнительных организаций.
Особое внимание сотрудники региональной Госавтоинспекции уделяют вопросу подготовки к новому учебному году. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения Дня знаний разработан комплекс организационно-практических мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской обсти.
1 сентября и последующие 10 дней возле школ по всей области возле пешеходных переходов будут нести службу сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая безопасность прохода детей в школу.
В общей сложности для охраны общественного порядка и дорожной безопасности планируется задействовать свыше 100 сотрудников Госавтоинспекции.
Накануне сотрудники ГИБДД проводили проверки состояния готовности подъездных путей и пешеходных переходов вблизи учебных заведений к 1 сентября и новому учебному году. По итогам проверок отмечается положительная динамика в обустройстве улично-дорожной сети.
Кроме этого, контроль организации перевозок детей автобусами также является важным звеном в работе. Организована дополнительная проверка технического состояния привлекаемых для перевозки детей автобусов.
В новом учебном году продолжится практика проверок технического состояния школьных автобусов, а также условий их эксплуатации.
Меры по эвакуации бесхозного и припаркованного с нарушением ПДД автотранспорта, находящегося на территории, прилегающей к образовательным учреждениям, будут приняты в день проведения торжественных мероприятий.
- Госавтоинспекция Сахалинской области напоминает о важности соблюдения Правил дорожного движения.
- Водители, особую осторожность следует проявлять при проезде пешеходных переходов и при движении во внутридворовых территориях.
- Во время перевозки ребенка следует всегда использовать удерживающие устройства и ремни безопасности.
- Родителям необходимо обязательно показать детям безопасный путь до школы и обратно и обеспечить их световозвращателями на одежде и рюкзаке.
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