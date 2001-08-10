Тихоокеанское
информационное агентство
31 Августа 2022
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11:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Погода на Камчатке не позволила собрать хороший урожай

Погода на Камчатке не позволила собрать хороший урожай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства края Роман Василевский на совещании доложил, что на Камчатке напряженная ситуация с сеном, а урожай оказался меньше прошлогоднего, передает ИА «Кам 24».

По словам Романа Василевского, уборка кормовых культур для домашнего скота будет продолжатся до середины октября. «Но сегодня что мы видим по отдельным культурам, по отдельным видам кормов – мы видим, что в этом году несколько хуже ситуация по сену, поэтому в этом году не удалось и не удастся уже создать запасы по сену, поэтому по сену будет такая несколько напряженная ситуация. Но сено есть, сегодня мы анализируем все районы и видим, что запасы минимальные созданы для того, чтобы прокормить поголовье, которое на территории Камчатского края есть, исходя из норм», – рассказал замепред. 

По его словам, сена и силоса на сегодня заготовили от 20 % до 40%.

«В этом году радует то, что вновь введенные земли в Усть-Камчатский районе дают неплохой урожай. Достаточно неплохо заготовились в Быстринском районе. Мильковский район сегодня рапортует, что заготовлено. Но наши коллизии погодные дали немножко о себе знать, и урожай в этом году меньше, чем в прошлом году. Поэтому запас будет, но на строну удастся меньше продать и не удастся сделать запасы на следующий год, хотя всегда такие запасы создаются, потому что погода у нас не предсказуемая», – отметил чиновник.

 

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