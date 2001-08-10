Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2022
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В Южно-Сахалинске ограничат движение на двух перекрестках
16:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Общественники дорожного совета проверили ход работ на улице Авиационной

Общественники дорожного совета проверили ход работ на улице Авиационной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители общественного дорожного совета, действующего при администрации города, провели мониторинг капитального ремонта на улице Авиационной. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщил представитель подрядной организации Александр Жихарь, сейчас в финальной фазе работы по капитальному ремонту участка от ул.  Корсаковской и до ул. Ленина. Специалисты укладывают верхний слой щебня после чего приступят к асфальтированию.

- Выше ул. Корсаковской ведется переустройство сетей. В частности, это сети связи, электрики, ливневой канализации и наружного освещения. На объекте задействовано более 28 единиц тяжелой техники и порядка 40 человек. Во время ремонта у нас возник ряд дополнительных работ, но мы двигаемся согласно графику, - добавил Александр Жихарь.

По словам председателя общественного дорожного совета Валерия Ерохова,  виден серьезный подход представителей строительной организации к работе.

Вместе с тем общественники озвучили подрядчику ряд вопросов, с которыми к ним обратились горожане.

- Предварительно мы поговорили с южносахалинцами, которые проживают в этом районе. В первую очередь их интересовало, когда в ближайшее время появится проезд к их домам. Конечно, они видят, что строители максимально стараются, но вместе с этим отмечают неудобства в доступе к своему жилью, - подвел итог встречи член общественного совета города Южно-Сахалинска Олег Меркушев.

Для комфорта жителей ул. Авиационной подрядчик в максимально короткий срок планирует завершить работы по организации грунтового проезда и продолжить благоустройство улицы с минимальными неудобствами для горожан. Сквозной проезд по улице закрыт. Частичное открытие проезда запланировано к концу сентября. Обращаем внимание, что для горожан организованы объезды участка. Полностью дорогу отроют для проезда  в сентябре — октябре.

Общественный дорожный совет при администрации города сформирован по поручению мэра Сергея Надсадина. Жители города осуществляют контроль за работой по созданию комфортной городской среды для велосипедистов, пешеходов и автомобилистов.

 

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