Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2022
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В Южно-Сахалинске ограничат движение на двух перекрестках
16:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В связи с реконструкцией моста на ул. Сахалинской вводятся временные ограничения в двух переулках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках подготовки дублирующего моста (для проведения реконструкции существующего) через р. Сусуя по ул. Сахалинской до 25 сентября частично перекрыт участок пер. Матросского. Проезд осуществляется по одной полосе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По окончании данных работ строители переместятся в пер. Белорусский, где со стороны ул. Сахалинской до пер. Связи закроют сквозной проезд. Объезжать закрытый участок можно по прилегающим улицам. Ограничения продлятся до 25 октября.

В связи с этим автомобилистов просят заранее продумывать свои маршруты.

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