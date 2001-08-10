Ряд городских маршрутов Южно-Сахалинска работает по новой системе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти две недели назад в Южно-Сахалинске стартовала транспортная реформа, с которой вступили в силу изменения ряда городских маршрутов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов, с переходом ряда перевозчиков на новую систему брутто-контрактов увеличилось количество рейсов, которые выходят на линию. Это позволило не только повысить регулярность движения автобусов, но увеличить время работы маршрутов. В частности, положительные изменения уже отмечают пассажиры рейса №20 – теперь он работает на линии до позднего вечера, до 23.40. Также увеличено время работы маршрута №9, в настоящее время он заканчивает обслуживание в 22.10. С 1 октября на новую систему работы перейдут остальные перевозчики, в том числе, обслуживающие маршруты №28 и 45. По этим направлениям также неоднократно поступали обращения от горожан с просьбой скорректировать график работы автобусов. Для удобства граждан они также будут работать в позднее вечернее время.

- Получаем много положительных отзывов и от пассажиров других маршрутов. В частности, мы уже заменили подвижной состав на кольцевом маршруте №2. На линии работают новые автобусы малого класса, адаптированные под маломобильных граждан, более комфортные для пассажиров, – сказал Александр Попов.

Отметим, что осенью в маршрут в №2 будут внесены изменения. Сегодня на ул. Детской продолжаются ремонтные работы, в том числе по организации транспортной инфраструктуры. После их завершения автобусы этого маршрута в дополнение к своему основному маршруту будут заходить на улицы Детскую, Венсккую, а также по пер. Алтайский. На данном направлении будут оборудованы 6 остановочных пунктов - по обеим сторонам дороги. На них будут установлены павильоны для обеспечения максимального комфорта пассажиров. Также предусмотрено расширение тротуарной зоны. Подчеркнем, что данная работа проводится по многочисленным просьбам горожан. В районе расположены социально значимые объекты: образовательные учреждения (гимназия, кванториумы) городской парк, Сахалинский зооботанический парк, которые важно охватить регулярным транспортным сообщением. Отметим, что все корректировки детально проработаны в соответствии с требованиями безопасности и согласованы с управлением ГИБДД по Сахалинской области. Информация о новом расписании будет сообщена дополнительно перед запуском обновленного маршрута.

Напомним, в минувшую субботу мэр города Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко официально дали старт строительству нового автобусного парка, который позволит обслуживать и эксплуатировать совокупно до 350 единиц подвижного состава, включая автобусы на газомоторном топливе и электробусы. Напомним, в рамках транспортной реформы планируется полностью обновить автопарк транспортного предприятия. Так, в уже осенью в начале следующего года планируется поступление нескольких десятков газомоторных автобусов. Ориентировочно до января 2023 года прибудет весь состав — это 147 единиц техники. Также в рамках обновления автопарка в 2023 году в областной центр прибудут первые электробусы. Напомним, переход на экологичные виды транспорта является одним из приоритетов работы администрации города и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, куратора проекта «Единой России» «Зеленая экономика».

Добавим, ознакомиться с актуальным расписанием маршрутов городского округа можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также всю информацию можно получить по телефону единой диспетчерской: 55-65-15.